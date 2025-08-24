İkinci toplantı sona erdi: Memur zammı belli oldu mu?

İkinci toplantı sona erdi: Memur zammı belli oldu mu?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşını belirleyecek görüşmelerden sonuç çıkmayınca hükumet anlaşmazlığı hakem kuruluna taşımıştı.. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam için toplanan Hakem Heyeti’nin ikinci toplantısı da sona erdi.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam için toplanan Hakem Heyeti’nin ikinci toplantısı sona erdi. Üçüncü toplantının tarihi de belli oldu.

TOPLANTILARDA YER ALACAKLARINI BELİRTMİŞLERDİ

Memur-Sen'in hükümetle zam pazarlığı devam ederken, sendika yetkilileri hakem heyetine başvurmama kararı almıştı. Ancak işveren tarafı heyete başvurdu. Memur-Sen daha sonraki açıklamasında, "Hakem kurulu, bu süreci iade-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı. Böylece kurula başvurmamalarına rağmen toplantıda yer alacaklarını ifade etmişlerdi.

Kamu Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin zam oranlarını belirlemek için çalışmalarına başladı. Kurul ilk toplantı için dün 14.30'da bir araya geldi. Toplantı saat 16.55'te sona erdi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu'ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katıldı. Bugün yapılan ikinci toplantı da sona erdi.

3'ÜNCÜ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam için toplanan Hakem Heyeti'nin ikinci toplantısı bugün sona erdi. Hakem Heyeti, yapılacak zam oranının belirlenmesi için düzenlenecek olan üçüncü toplantı için yarın saat 10.00'da tekrar toplanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

