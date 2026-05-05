İkinci EL araç piyasasında yeni dönem: Ekspertizde gizlenen kusurun faturası artık işletmeye kesilecek!

Bakanlık 2 üründe vergiyi sıfırladı

Ticaret Bakanlığı, 'Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açıldığını duyurdu. Ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler düzenlendi.

İLK KAPSAMLI YASAL ÇERÇEVE

Bakanlık, otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi piyasa yapısının tesis edilmesi amacıyla hazırlanan taslağa ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, ekspertiz sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan 'Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı' çalışmaları tamamlanarak kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açılmıştır. Yeni düzenleme ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler açık ve detaylı bir şekilde düzenlenmiştir."

"TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNE SEBEP OLABİLMEKTEYDİ"

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. İşletmelerin bu belgeyi alabilmesi için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları, mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekecek.

Bakanlık, mevcut sistemin eksikliklerini ve kurulacak 'Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi'ni şu sözlerle duyurdu:

"Böylece, sektöre giriş ve faaliyet şartları netleştirilerek ekspertiz hizmetlerinde kalite ve güvenilirliğin artırılması, kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabilmekteydi. Yeni düzenleme ile sektördeki sorunları gidermek amacıyla, Ticaret Bakanlığı bünyesinde 'Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi' kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak. Böylece, ekspertiz işletmeleri düzenledikleri tüm raporları Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemine kaydetmek zorunda olacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu Sistemle sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca, vatandaşlarımız rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek."

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VE SİGORTA GÜVENCESİ

Taslak, işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumluluklarını da netleştiriyor. Yeni sistemde raporlar, Ticaret Bakanlığınca belirlenen 'Ortak Dil' standardı ile Türkiye’nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak ve raporlarda alıcı veya satıcıyı yönlendirecek subjektif yorumlara izin verilmeyecek.

Bakanlık, zararların tazmini, itiraz süreçleri ve yaptırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek. Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacaktır. Vatandaşlarımız, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak. Yeni düzenleme ile farklı işletmeler tarafından kullanılan farklı terimlerin sebep olduğu kavram karmaşasına son verilecek. Ticaret Bakanlığınca belirlenen 'Ortak Dil' standardı ile raporlar Türkiye’nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ayrıca, işletmelerin tarafsızlığı esas alınırken raporlarda alıcı veya satıcıyı yönlendirecek subjektif yorumlara izin verilmeyecek. Hazırlanan düzenleme ile ekspertiz hizmetlerinin mevzuata uygun, kaliteli ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından ekspertiz işletmeleri denetlenecek ve bu işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Sektörün bu değişime uyum sağlaması amacıyla mevcut işletmelere yetki belgelerini almaları için belirli bir süre tanınacak."