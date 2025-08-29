İki sürücü trafikte tartıştı: O anlar kamerada

İki sürücü trafikte tartıştı: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Bahçelievler’de, Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önünü kesmeye çalışan kişiyle tartışma yaşadı. Sürücünün “Arabada kamera var” demesi üzerine şahıs, küfür ve hakaret ederek yoluna devam etti.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çobançeşme yol ayrımı Basın Ekspres Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü yol ayrımında sinyal vermeden diğer şeride geçmek istedi. Bu sırada arkasından gelen sürücüyle tartışma çıktı.

bahcelievler-1.jpg

Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, diğer otomobil sürücüsüne hakaret ettikten sonra otomobilin önünü kesmeye çalıştı.

bahcelievler-4.jpg

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün, araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine tehditlerini sürdüren saldırgan, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

Kaynak:DHA

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü