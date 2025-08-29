İki sürücü trafikte tartıştı: O anlar kamerada

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çobançeşme yol ayrımı Basın Ekspres Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü yol ayrımında sinyal vermeden diğer şeride geçmek istedi. Bu sırada arkasından gelen sürücüyle tartışma çıktı.

Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, diğer otomobil sürücüsüne hakaret ettikten sonra otomobilin önünü kesmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün, araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine tehditlerini sürdüren saldırgan, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.