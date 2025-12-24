İki siyasi parti resmen kapatıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davalar sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, Vatanseverler Partisi ile Ayyıldız Partisi'nin Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen zorunlu kongre ve organ oluşturma süreçlerini tamamlamadığını tespit ederek kapatma kararı verdi.

KONGRE İHMALLERİ KAPATMA GETİRDİ

Mahkeme kayıtlarına göre; Vatanseverler Partisi'nin kuruluşunun ardından yapması gereken ilk büyük kongresini süresi içinde gerçekleştirmediği ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi. Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından, üst üste iki kez yapılması gereken büyük kongrelerini zamanında icra etmediği saptandı.

MALLARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şu hükümleri verdi:

Her iki partinin de hukuki varlığına son verilerek dağılmış sayılmalarına,

Partilere ait tüm taşınır ve taşınmaz malların Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.