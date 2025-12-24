İki siyasi parti resmen kapatıldı!

İki siyasi parti resmen kapatıldı!
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi (AYM), Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle "dağılmış sayılmalarına" ve hukuki varlıklarının sona ermesine karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davalar sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, Vatanseverler Partisi ile Ayyıldız Partisi'nin Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen zorunlu kongre ve organ oluşturma süreçlerini tamamlamadığını tespit ederek kapatma kararı verdi.

KONGRE İHMALLERİ KAPATMA GETİRDİ

Mahkeme kayıtlarına göre; Vatanseverler Partisi'nin kuruluşunun ardından yapması gereken ilk büyük kongresini süresi içinde gerçekleştirmediği ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi. Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından, üst üste iki kez yapılması gereken büyük kongrelerini zamanında icra etmediği saptandı.

30 büyükşehir incelendi: Çocuklar kent politikalarının dışında kalıyor!30 büyükşehir incelendi: Çocuklar kent politikalarının dışında kalıyor!

MALLARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şu hükümleri verdi:

Her iki partinin de hukuki varlığına son verilerek dağılmış sayılmalarına,

Partilere ait tüm taşınır ve taşınmaz malların Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi