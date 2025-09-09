İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.B'nin (26) kullandığı otomobil ile D.B. (24) yönetimindeki otomobil İsmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

rnak1.jpg

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki araçlara çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile A.I. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

rnak2.jpg

Öte yandan, otomobillerin çarptığı araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

rnak3.jpg

Kaynak:AA

