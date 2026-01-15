İki ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı

İki ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı
Yayınlanma:
Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, Özbekistan'dan iş vaadiyle getirilip fuhuşa zorlanan kadınları kurtaran polis, gözaltına aldığı 8 şüpheliden 4'ünü tutukladı.

Kocaeli ve Iğdır illerinde insan kaçakçılığı ve fuhuş şebekesine yönelik yapılan operasyon sonuçlandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla, Özbekistan'dan iş vaadiyle Türkiye'ye getirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhuşa zorlandığı ortaya çıkarıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, 10 Ocak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Kocaeli'de 7, Iğdır'da ise 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanma kararı verilerek cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyon sırasında, şebeke üyeleri tarafından kontrol altında tutulan ve sömürülen 6 mağdur kadın da güvenlik güçlerince kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

