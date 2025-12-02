Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı: Eski tuğgeneralin cezası onandı

Makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası verilen Tuğgeneral Bilal Çokay’ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapan Çokay hakkında, makam aracını kullanarak para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine 2024’te Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Ankara’da gözaltına alınan Çokay, işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edilip mahkemeye çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çokay’ın emrindeki astsubay ve uzman çavuşların ifadeleri, yazışmalar ile dijital kayıtlar delil olarak dosyaya girdi. Çokay, 28 Haziran 2024’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de ihraç edildi ve tüm rütbeleri alındı.

Generalin Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı! Bakanlık Doğruladı: Çürük Yumurta

EVDE 600 BİN DOLAR ÇIKTI

Çokay ile birlikte insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen emir astsubayı ile iki uzman çavuşun da daha önce tutuklandığı öğrenildi. Askeri personelin yaklaşık iki yıldır aynı yöntemle kaçak geçiş organize ettiği, elde ettikleri yasa dışı gelirle oto galeri ve gazino açtıkları belirlendi. Emir astsubayının evindeki aramada ise 600 bin dolar nakit ele geçirildi.

11,5 YILLIK CEZA KESİNLEŞTİ

Tamamlanan soruşturma sonrası açılan davada, Çokay hakkında “Göçmen kaçakçılığı” ve “Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak” suçlarından hapis cezası talep edildi. Tutuklu yargılanan Çokay, ilk derece mahkemesince 11,5 yıl hapisle cezalandırıldı. Karar, Yargıtay’ın onamasıyla kesinleşti.