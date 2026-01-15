TOKİ ve doğal gaz projeleri için: 3 ilde acele kamulaştırma kararı

İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'ta üç farklı proje için acele kamulaştırma kararı alındı. Kararlar, sosyal konut ve doğal gaz altyapı yatırımları kapsamında ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararı, İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'taki kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor. Söz konusu kararlarla, bu illerdeki belirli taşınmazların acele kamulaştırılmasının önü açıldı.

İSTANBUL'DA SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait taşınmazlar, "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında acele kamulaştırılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek bu işlemle, sosyal konut inşası ve bu konutlara doğal gaz arzının sağlanması amaçlanıyor.

YOZGAT'TA DOĞAL GAZ BORU HATTI İÇİN

Yozgat'ta, Posof-İçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşası için Yurtbekler köyü sınırları içindeki bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu parselin tapuda Hazine adına tescil edilmesi işlemini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yürütecek.

ZONGULDAK'TA DOĞAL GAZ TESİSİ İÇİN

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulması planlanan RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için de benzer bir karar alındı. Başören köyünde bulunan bir taşınmaz, EPDK tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

