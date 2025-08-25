İki ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyılarında etkili olan kötü hava koşulları, Sakarya ve Düzce’de denize girişleri engelledi. Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde dalga ve akıntının şiddetini artırması üzerine kaymakamlıklar tarafından denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Yasak kararının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayrakları asarak vatandaşları uyardı.

Benzer şekilde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de yoğun dalga ve çeken akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmedi.

Akoçakoca Kamakamlığından yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımızca saat 10.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz." denildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yasağın sürebileceğini belirtirken, vatandaşların cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri istendi.