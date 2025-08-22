İki günde ikinci devrilme

Yayınlanma:
Başakşehir TEM Otoyolunda dün kamyonun devrildiği noktada yine bir kamyonet devrildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kazada Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayrampaşa TEM otoyolunda dün kamyonun devrildiği noktada bugün de kamyonet devrildi. Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Dün aynı noktada kamyon devrilmiş ve trafik durma noktasına gelmişti. Bugün ise 64 NK 401 plakalı kamyonetin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet devrildi.

TRAFİK KUYRUĞU OLUŞTU

Şoför, kazada yara almadan kurtulurken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı 1 şeritten kontrollü olarak sağlanırken yine uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kalırken devrilen kamyonet vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

