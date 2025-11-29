İki emekçinin korkunç ölümünde 3 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Kırıkkale Yahşihan'da iki emekçinin bir fabrikada kaynak yaparken 3 tonluk levhanın altında ezilerek öldüğü iş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada iki emekçi korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Emekçiler, 3 tonluk bir saçın altında ezilerek öldü.

Kazayla ilgili fabrika sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı. Şahısların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NELER OLDU?

Dün sabah saatlerinde endüstriyel ekipman üreten fabrikada, kaynak işlemi sırasında hava kazanının içine giren işçiler 56 yaşındaki Mutlu Atay ve 58 yaşındaki Tekin Omay, yaklaşık 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, iki işçinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Mutlu Atay, Nokta Camisi’nde, Tekin Omay ise Selimözer Camisi’nde kılınan cenaze namazlarının ardından bugün toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

