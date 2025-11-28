Korkunç bir ölüm! İki emekçi 3 tonluk saç levhanın altında ezilerek can verdi

Korkunç bir ölüm! İki emekçi 3 tonluk saç levhanın altında ezilerek can verdi
Yayınlanma:
Kırıkkale’de bir fabrikada kaynak yapan 2 işçi, 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kırıkkale’nin Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir endüstriyel ekipman üretim tesisinde korkunç bir olay meydana geldi.

kirikkalede-3-tonluk-sac-levhanin-altin-1037584-307937.jpg

Sabah saatlerinde kaynak işlemi için hava kazanına giren 56 yaşındaki Mutlu Atay ve 58 yaşındaki Tekin Omay 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kirikkalede-3-tonluk-sac-levhanin-altin-1037585-307937.jpg

Yapılan incelemede, her iki işçinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

kirikkalede-3-tonluk-sac-levhanin-altin-1037586-307937.jpg

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

