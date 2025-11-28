Korkunç bir ölüm! İki emekçi 3 tonluk saç levhanın altında ezilerek can verdi

Kırıkkale’nin Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir endüstriyel ekipman üretim tesisinde korkunç bir olay meydana geldi.

Sabah saatlerinde kaynak işlemi için hava kazanına giren 56 yaşındaki Mutlu Atay ve 58 yaşındaki Tekin Omay 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, her iki işçinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.