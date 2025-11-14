İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor

İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulunduğu gerekçesiyle iki farklı çocuk giyim ürünü için yasak ve toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliğini sağlamayan iki çocuk giyim ürünü için yasak ve toplatma kararı aldı. Piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik asgari güvenlik koşullarını taşıması gerektiğini hatırlatan Bakanlık, bu şartları karşılamayan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

2 ÜRÜN GÜVENSİZ BULUNDU

Bakanlığın 14 Kasım tarihli GÜBİS bildirimine göre, ‘Snow Kids’ markalı kapüşonlu çocuk ceketi güvensiz bulunarak toplatma kararı verilen ürünler arasına alındı. Üründe tespit edilen uygunsuzlukların çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.

ocuk1.webp

Ayrıca ‘Badr’ markalı baskılı kız çocuk bikini takımı için de aynı kapsamda toplatma kararı çıkarıldı. Her iki ürünün de piyasadan geri çekilmesi, satışı durdurulması ve tüketicilere ulaştırılmadan bertaraf edilmesi süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

ocuk2.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

