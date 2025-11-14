İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliğini sağlamayan iki çocuk giyim ürünü için yasak ve toplatma kararı aldı. Piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik asgari güvenlik koşullarını taşıması gerektiğini hatırlatan Bakanlık, bu şartları karşılamayan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

2 ÜRÜN GÜVENSİZ BULUNDU

Bakanlığın 14 Kasım tarihli GÜBİS bildirimine göre, ‘Snow Kids’ markalı kapüşonlu çocuk ceketi güvensiz bulunarak toplatma kararı verilen ürünler arasına alındı. Üründe tespit edilen uygunsuzlukların çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.

Ayrıca ‘Badr’ markalı baskılı kız çocuk bikini takımı için de aynı kapsamda toplatma kararı çıkarıldı. Her iki ürünün de piyasadan geri çekilmesi, satışı durdurulması ve tüketicilere ulaştırılmadan bertaraf edilmesi süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.