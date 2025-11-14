Çay ve bal yerine bakın ne satmışlar: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Konya Bozkır’da üretilen balda da tağşiş tespiti yapıldı. Bu durum, doğal bal arayan tüketicileri bir kez daha şüpheye düşürdü.

Bakanlık ifşaladı: Etin diyarında at-eşek yedirmişler

PEKMEZDE ŞEKER İLAVESİ

Pekmez ürünleri de incelemeden kaçamadı. Trabzon Ortahisar’da üretilen üzüm pekmezi, Konya Bozkır’da üretilen bir diğer üzüm pekmezi, Konya Karatay’da üretilen tatlı sıvı üzüm pekmezinde yasa dışı şeker ilavesi tespit edildi.

Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti

SİYAH ÇAYDA BOYA ÇIKTI

Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘pekmez’ ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi. Çikolatada ilaç, siyah çayda ise boya çıktı.