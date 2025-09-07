İki çocuk babası motokuryenin feci sonu

Kaza, gece saat 03.00 sularında, Bornova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut, yol kenarında park halinde duran bir kamyonu fark edemeyerek arkadan büyük bir şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem sürücü Mustafa Karabulut hem de arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı E.Ç. yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak durumu kritik olan Mustafa Karabulut, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Karabulut'un, motokuryelik yaptığı, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Genç babanın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Menemen'de toprağa verildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.