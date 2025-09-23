İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu!
Sultangazi'de İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında, araç içinde başlayan tartışma dışarıda yerini kavgaya bıraktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son durağa gelen İETT otobüsü içerisinde şoför ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Yolcular indikten sonra ikili arasında devam eden tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
