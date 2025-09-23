İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu!

Sultangazi'de İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında, araç içinde başlayan tartışma dışarıda yerini kavgaya bıraktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son durağa gelen İETT otobüsü içerisinde şoför ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

iett-4.jpg

Yolcular indikten sonra ikili arasında devam eden tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

iett-1.jpg

iett-2.jpg

iett-3.jpg

Kaynak:DHA

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Son anları kamerada: Halı sahada kalp krizi geçiren polis kurtarılamadı
AKP'li bir isim daha partisine isyan etti: Beyler ne yapıyorsunuz..!
Mansur Yavaş'tan operasyona ilk yorum: Melih Gökçek'in tweet'i işin boyutunu gösteriyor
