Sünnet düğünü kavgaya dönüştü: Tekme tokatlar havada uçuştu

Yayınlanma:
Şişli’de bir sünnet düğününde çocuğun ailesi ile akrabaları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga sırasında kadınlar tarafları ayırmaya çalışırken arada kaldı.

Şişli’de sünnet düğünü sırasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Eskişehir Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre salonda sünnet düğünü sırasında çocuğun ailesiyle akrabaları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sokağa taşındı.

AYIRMAK İSTEYEN KADINLAR KAVGANIN ARASINDA KALDI

Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girerken, bazı kadınlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kalabalığın sakinleşmemesi üzerine kadınlar da arada kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona ererken, kavgada bayılanlara ambulansta müdahale edildi. Kavgaya karışan taraftarın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

