İstanbul'da dehşet: Boğazı kesilmiş halde bulundu!

Yayınlanma:
İstanbul Fatih’te, Özbekistan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KAVGA, GÜRÜLTÜ SESİ DE HİÇ DUYMADIM"

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım" dedi.

Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:AA

