İETT otobüsünde dehşet: Kavga büyüdü, bıçaklar çekildi ölü ve yararlılar var!

Yayınlanma:
Arnavutköy'de İETT otobüsünde yaşanan kavgada dehşet yaşandı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Hadımköy seferini yapan bir İETT otobüsünde yaşanan bıçaklı saldırı dehşete yol açtı. 55 yaşındaki Metin K., henüz belirlenemeyen bir sebeple yolcu Kazım Öztürk’e (65) bıçakla saldırdı. Olayda Öztürk hayatını kaybederken, otobüs şoförü Ersin Bozdağ kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı.

YOLCULUK KABUSA DÖNDÜ

iett.jpg

Olay, Haraççı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan otobüste Metin K., yanında oturan Kazım Öztürk’ü defalarca bıçakladı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk ağır yaralandı.

Alkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladıAlkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Duruma müdahale etmeye çalışan otobüs şoförü Bozdağ da saldırganın bıçağından yaralandı. O esnada diğer yolcular saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralı Kazım Öztürk ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu!İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu!

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.’nın da olay sırasında yaralandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının nedenine ilişkin incelemeler sürerken, güvenlik kameralarının da mercek altına alındığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

