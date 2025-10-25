Alkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Kadıköy’de sefer yapan İETT otobüsü bariyerlere çarptı, 2 yolcu yaralandı. Şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi, gözaltına alındı. İETT, soruşturma başlattığını belirterek sürücünün görevden alındığını duyurdu.

İstanbul Kadıköy’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yenidoğan-Ayrılıkçeşmesi hattında sefer yapan bir İETT otobüsü, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan iki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980566-291227.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından yapılan kontrolde, otobüs şoförü Orhan S’nin 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoför gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980569-291227.jpg

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) şoföründen görevden alındığını duyurdu. İdari ve teknik soruşturma da başlatan İETT'nin açıklaması şöyle:

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980568-291227.jpg

"Bugün saat 07.10 sularında 19A Yenidoğan - Ayrılıkçeşme hattında görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır.

Konuyla ilgili Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoför işten el çektirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız."

Kaynak:AA, DHA

