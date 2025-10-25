Alkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

İstanbul Kadıköy’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yenidoğan-Ayrılıkçeşmesi hattında sefer yapan bir İETT otobüsü, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan iki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından yapılan kontrolde, otobüs şoförü Orhan S’nin 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoför gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) şoföründen görevden alındığını duyurdu. İdari ve teknik soruşturma da başlatan İETT'nin açıklaması şöyle: