İETT otobüsü alev topuna döndü! Geriye demir yığını kaldı

Yayınlanma:
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Kemerburgaz Yolu'nda İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler tüm otobüsü sararken otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken yangın sırasında otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kemerburgaz yolunda saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, boş bir şekilde Kemerburgaz istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Faciaya ramak kala... Halı fabrikasının bitişindeki iki katlı evde korkutan yangınFaciaya ramak kala... Halı fabrikasının bitişindeki iki katlı evde korkutan yangın

Kısa süre içinde alev alan otobüsü, sürücü yol kenarına çekti ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

istanbul-eyupsultanda-iett-otobusu-ale-1023705-303754.jpg

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsten geriye demir yığını kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!

O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedilirken söz konusu görüntülerde, otobüsün alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Otobüsün olay yerinden kaldırılması amacıyla çekici beklendiği ifade edilirken yangın nedeniyle Kemerburgaz Yolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor