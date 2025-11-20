İETT otobüsü alev topuna döndü! Geriye demir yığını kaldı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kemerburgaz yolunda saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, boş bir şekilde Kemerburgaz istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Faciaya ramak kala... Halı fabrikasının bitişindeki iki katlı evde korkutan yangın

Kısa süre içinde alev alan otobüsü, sürücü yol kenarına çekti ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsten geriye demir yığını kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!

O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedilirken söz konusu görüntülerde, otobüsün alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Otobüsün olay yerinden kaldırılması amacıyla çekici beklendiği ifade edilirken yangın nedeniyle Kemerburgaz Yolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.