İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi

Yayınlanma:
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF) İsrail’e silah sağlayan şirketlerin katılımını protesto ettikleri için tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi. Ev hapsine bulunan Barış Onur Deniz'in ev hapsi kaldırıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22 Temmuz’da açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na, İsrail’e silah ve mühimmat sağlayan bazı şirketlerin katılmasına tepki göstermek için yapılan protestoda gözaltına alınarak tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi. Ev hapsinde bulunan Barış Onur Deniz'in ev hapsi kaldırıldı.

FİLİSTİN EYLEM KOMİTESİ'NDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22 Temmuz’da açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na, İsrail’e silah ve mühimmat sağlayan bazı şirketlerin katılmasına tepki göstermek için yapılan protestoya ilişkin açılan dava öncesi Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapıldı.

Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada, protesto sırasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek haklarında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılan biri tutuklu 12 kişinin yargılandığı belirtildi. Açıklamada, sloganlar nedeniyle tutuklanan İsmail Çelik’in derhal tahliye edilmesi ve beraati talep edildi.

Filistin Eylem Komitesi'nden adliye önünde açıklama: Protesto değil İsrail'le işbirliği suçturFilistin Eylem Komitesi'nden adliye önünde açıklama: Protesto değil İsrail'le işbirliği suçtur

ÇELİK VE DENİZ TAHLİYE EDİLDİ

Çelik mahkeme salonundan "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganı atarak ayrıldı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

