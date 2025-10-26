İddia: PKK bugün Türkiye'den çekildiğini açıklayacak!

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde ilk adım 11 Temmuz'da yaşanmış, Öcalan'ın örgüte 27 Şubat'taki çağrısının ardından Irak Süleymaniye'de 30 kişilik PKK'lı grup sembolik olarak silahlarını yakmıştı.

Bu silah yakma töreninin ardından Meclis'te 'Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu' kuruldu.

Süreç devam ederken MHP Lideri Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye'deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

PKK'dan 'Tarihi adım' kararı

TARİHİ ADIM İDDİASI

Dün ortaya atılan iddialara göre bugün Kandil Dağı eteklerinde PKK'dan resmi bir açıklama yapılacak ve bu açıklama tarihi bir öneme sahip olacak. Gözler bugün PKK'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken iktidar medyasında 'o tarihi adım'a dair net haberler yapıldı.

Hürriyet'in manşetinde yer alan habere göre PKK bugün saat 11.00'de bir açıklama yaparak Türkiye'den çekileceğini açıklayacak.

Ayrıca PKK'nın, Kuzey Irak’taki mağara ve çatışma noktalarının ortadan kaldırılma sürecini yürüttüklerini de duyuracağı ifade edildi.