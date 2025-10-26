İddia: PKK bugün Türkiye'den çekildiğini açıklayacak!

Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın liderleri Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda 'tarihi' bir adım atacağı öne sürülmüştü. İktidara yakın medyada yer alan haberlere göre terör örgütü bugün Türkiye'den çekildiğini açıklayacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde ilk adım 11 Temmuz'da yaşanmış, Öcalan'ın örgüte 27 Şubat'taki çağrısının ardından Irak Süleymaniye'de 30 kişilik PKK'lı grup sembolik olarak silahlarını yakmıştı.

Bu silah yakma töreninin ardından Meclis'te 'Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu' kuruldu.

Süreç devam ederken MHP Lideri Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye'deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

PKK'dan 'Tarihi adım' kararıPKK'dan 'Tarihi adım' kararı

TARİHİ ADIM İDDİASI

Dün ortaya atılan iddialara göre bugün Kandil Dağı eteklerinde PKK'dan resmi bir açıklama yapılacak ve bu açıklama tarihi bir öneme sahip olacak. Gözler bugün PKK'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken iktidar medyasında 'o tarihi adım'a dair net haberler yapıldı.

Hürriyet'in manşetinde yer alan habere göre PKK bugün saat 11.00'de bir açıklama yaparak Türkiye'den çekileceğini açıklayacak.

ekran-goruntusu-2025-10-26-073017.png

Ayrıca PKK'nın, Kuzey Irak’taki mağara ve çatışma noktalarının ortadan kaldırılma sürecini yürüttüklerini de duyuracağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

