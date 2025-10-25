PKK'dan 'Tarihi adım' kararı

PKK'dan 'Tarihi adım' kararı
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın liderleri Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda 'tarihi' bir adım atacağı öne sürüldü.

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde ilk adım 11 Temmuz'da yaşandı. Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın örgüte 27 Şubat'taki çağrısının ardından Irak Süleymaniye'de PKK'lılar sembolik olarak silahlarını yaktı.

Bu silah yakam töreninin ardından TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Süreç devam ederken de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye'deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

Bahçeli ilk defa açıkladı! Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dedi?Bahçeli ilk defa açıkladı! Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dedi?

TARİHİ ADIM ATILACAĞI SÖYLENDİ

Bahçeli, gerekirse Öcalan'ın çağrısını 27 Şubat'takini esas olması ile genişletebileceğini de söyledi.

İlke TV'nin Rojnews'ten aktardığına göre PKK, yeni bir adım atacak. Bu adımın da 'Tarihi' nitelikte olduğu iddia edildi. Karar yarın (26 Ekim) duyurulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Siyaset
Meral Akşener sessizliğini bozdu
Meral Akşener sessizliğini bozdu
Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı
Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı