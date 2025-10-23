Bahçeli ilk defa açıkladı! Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Odatv'den Can Özçelik'e konuştu. Bahçeli, İmralı Süreci ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Bahçeli, neden terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a 'Kurucu önder' dediğini ilk kez açıkladı.

"SÜREÇ İKİ NOKTA ARASINDA DÜZ BİR ÇİZGİ"

Sürecin 'İki nokta arasında düz bir çizgi' tanımı ile anlatan ve güzel ilerlediğini belirten Bahçeli şunları ifade etti:

“Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak”

İmralı Heyeti 3. defa Erdoğan ile görüşecek

Bahçeli, KKTC hakkında yaptığı ve çok tartışılan çıkışı ile ilgili şunları ifade etti:

“218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük. Seçim öncesinde TV kanallarında federasyon mu iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım. Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır”

"KİM ADAYI OLABİLİYORSA YÜZDE 51'İ BULUP CUMHURBAŞKANI OLSUN"



Bahçeli, Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı fikri hakkında da ilk kez açıklamada bulundu.

Fikri ortaya attık sonra bir gün sonra bir Alevi kanaat önderiyle görüştüğünü ve üç ağacın neyi temsil ettiğini anlattığını ifade eden Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bu görüşmede de neden bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı istediğimi söyledim. Burada dedim ki: ‘Yüzde 51’i bul Alevi Cumhurbaşkanı olsun, yüzde 51’i bul Kürt Cumhurbaşkanı olsun’ yani kimsenin önünde bir engel yok. Kim aday olabiliyorsa yüzde 51’i bulsun ve Cumhurbaşkanı olsun’. Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi”

Devlet Bahçeli MHP'nin önüne dikilen üç ağacın anlamını açıkladı

MHP Genel Merkezi önünde dikimini yaptığı üç ağaç hakkında da Bahçeli şu bilgileri verdi: