İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türk vatandaşları Suriye'ye pasaportla geçiş yapabilecek

Yayınlanma:
Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığına geçmiş Suriye kökenliler artık pasaportlarıyla Suriye’ye giriş ve çıkış yapabilecek.

Türk vatandaşları ve Suriye vatandaşlığını kaybedip üçüncü ülke vatandaşlığına geçenler artık pasaportla Suriye'ye giriş yapabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda gerçekleşecek giriş-çıkış işlemlerinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi kullanılmayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

