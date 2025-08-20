İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türk vatandaşları Suriye'ye pasaportla geçiş yapabilecek

Türk vatandaşları ve Suriye vatandaşlığını kaybedip üçüncü ülke vatandaşlığına geçenler artık pasaportla Suriye'ye giriş yapabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda gerçekleşecek giriş-çıkış işlemlerinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi kullanılmayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: