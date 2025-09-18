İçerisinde 3 çocuğun bulunduğu araçta patlama!

İçerisinde 3 çocuğun bulunduğu araçta patlama!
Yayınlanma:
Sivas'ta içerisinde 3 çocuğun bulunduğu park halindeki araçta çakmak gazı patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta, içerisinde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun bulunduğu park halindeki araçta çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi.

icerisinde-3-cocugun-bulundugu-park-hali-918252-272863-001.jpg

ÇAKMAK AGZI PATLADI

Saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana gelen olayda, içerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y.’nin (16) bulunduğu park halindeki 58 AFZ 458 plakalı otomobilde çakmak gazı patladı.

Patlamayı duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

icerisinde-3-cocugun-bulundugu-park-hali-918254-272863-001.jpg

3 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlardan E.Ü.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

