5 işçinin öldüğü MKE patlaması davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Olay, 10 Haziran 2023 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit üretim bölümünde meydana gelmişti. Yaşanan elim patlama sonucunda Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu isimli işçiler hayatını kaybetmişti. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ile patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan altı sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya ulaşan bilirkişi raporları hakkında sanıklara söz verdi. Sanıklardan fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, raporun kazaya dair her şeyi ortaya koyduğunu ancak 'manuel müdahale' konusuna açıklık getiremediğini savundu. Şık, "Bütün tesislerde sistem otomatik işletilir. Yapılan işlem zaten kural dışıdır. Üzerime yapılan suçlamalar afakidir. Ben buranın iki senesinde görev aldım, hatayı yapan arkadaşlar yirmi yedi senedir burada çalışıyorlardı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek raporu kabul etmediğini belirtti.

Diğer sanıklardan Ahmet Atasoy, sorumluluğun Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunun üstlenmesi gerektiğini ifade ederken, Zafer Sarı ise "Sistem otomasyonu 1986 yılında yapılmıştır, günümüz otomasyonları gibi değildir" diyerek kendini savundu. Diğer sanıklar Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş ve Oktay Armağan da kusurları bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti.

SAVCILIK: KAZA PERSONEL İHMALİ VE EĞİTİM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDI

Sanık beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bilirkişi raporuna atıfta bulunularak patlamanın, sevk işlemleri sırasında yapılan bir 'manuel müdahaleden' kaynaklandığı ve kazanın asli sebebinin bu olduğu vurgulandı. Mütalaada, yaşanan kazanın personel ihmali ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığı, eğer personelin gerekli eğitimi almış olsaydı patlamanın yaşanmayacağı ifade edildi.

Savcılık, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ın; denetimde ihmal gösterme, personelin eğitim ihtiyacını belirleyememe, gerekli iş güvenliği önlemlerini ve mekanizmalarını sağlamama, periyodik kayıtları düzenlememe ve risk analizi yapmama gibi gerekçelerle tali kusurlu olduklarını kaydetti. Patlama sırasında sadece iki haftalığına vekaleten görev yapan sanık Kuntay Karabacak'ın ise kurulu düzeni değiştirme imkanı bulunmadığı için kusursuz olduğu bildirildi.

Bu gerekçelerle savcılık, sanıklar Ahmet Atasoy, Aynur Karabaş, Durdu Uğur Şık, Oktay Armağan ve Zafer Sarı'nın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasını, sanık Kuntay Karabacak'ın ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.