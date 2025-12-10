İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu

İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu
Yayınlanma:
Tuzla'ya taşınacağı yeri açıklanan ve yeni binasının inşaatı süren İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu.

İstanbul' Ataşehir'de şehrin merkezi bir konumunda bulunan İçerenköy Hali'nin Tuzla'ya taşınması kararı alınmış yeni yerinde çalışmalara başlanmıştı.

Trafik sorununa neden olan devasa hal için yeni bir açıklama daha geldi.

İÇERENKÖY HALİ'NİN NE ZAMAN TAŞINACAĞI BELLİ OLDU

1970 yılında kurulan İçerenköy Hali, zamanla yerleşim yerlerinin ortasında kalmasından kaynaklı başta trafik ve çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyordu. Bölge halkının da tepkileri sonrasında geçen yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçerek, halin Tuzla’ya taşınması için proje başlatmıştı.

yeni-proje-2025-12-10t121134-716.jpg

Tuzla Aydınlı’da 460 bin metrekare üzerine kurulan ve 236 bin metrekare kapalı alanı olan yeni hal projesi yüzde doksanının üzerinde tamamlandı. İçerenköy’de bulunan halin taşınma süreciyle birlikte hem şehir içindeki trafik ve altyapı yükü hafifleyecek hem de hal esnafına daha modern ve kullanışlı bir alan kazandırılacak.

0e921e71-62bf-4577-9467-36cf3d66fb1e-w.jpg

Projede gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’yla bizim seçim vaatlerimizden biri İçerenköy halinin taşınması konusuydu. Hal binasının yapımı bütün hızıyla sürüyor. Proje artık yüzde doksanının üzerinde tamamlandı. Hal binasının bir aksilik, bir engel olmazsa önümüzdeki yılın ilk yarısında Tuzla'ya taşınacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

