İBB'ye yönelik 'Veri sızıntısı' soruşturmasına Ali Yerlikaya son noktayı koymuş: Vali olduğu dönemde "Zafiyet yok" demiş
Yayınlanma:
İBB'ye yönelik yürütülen 'veri sızıntısı' soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Dönemin İstanbul Valisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, aynı şikayet için 2022'de 'zafiyet yok' dediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'veri sızıntısı' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

"ZAFİYET TESPİT EDİLMEDİĞİ İÇİN İŞLEM YAPMAYA YER YOK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Haziran 2022 tarihli belgeye göre dönemin İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, aynı iddia ile yürütülen bir soruşturmada "zafiyet tespit edilmediği için işlem yapılmasına yer olmadığına" şeklindeki bir karara imza attığı ortaya çıktı.

Belgeyi paylaşan Günaydın, "Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde verilen olurla, İBB Bilgi İşlem Dairesi’nden veri sızdırılmasına ilişkin şikayette; 'Yapılan incelemede böyle bir zafiyetin tespit edilmediği anlaşıldığından, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına...” ifadesini kullandı.

Günaydın'ın paylaştığı Yerlikaya imzalı kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı tespitinin olduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

