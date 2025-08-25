İBB yurt ücretleri belli oldu

Yayınlanma:
Üniversite öğrencileri için İBB'nin 6 bin 232 kapasiteli yurt projesine başvurular başlıyor. 25 Ağustos 17.00'dan itibaren başlayacak başvurular kapsamında yurt olanakları ve başvuru şartları belli oldu. Başvuru sonuçları eylül ayının ilk haftasında duyurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları’na başvurular 2025-2026 yılı için başlıyor. 25 Ağustos saat 17.00’den itibaren İstanbul Senin uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılabilecek başvurular kapsamında 6 bin 232 öğrenciye yurt imkanı sağlanacak.

Süreç 28 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar eylül ayının ilk haftasında açıklanacak.

Yurtların 10’u kız (3 bin 702 yatak), 6’sı erkek öğrencilere (2 bin 530 yatak) hizmet verecek. Ayrıca engelli öğrenciler için toplam 46 yatak ayrıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

İBB Yurtları’na başvuracak öğrencilerde şu kriterler aranacak:

"T.C. vatandaşı olmak, Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak, Okulun İstanbul’da bulunması, ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi, Zorunlu staj hariç asgari ücretin 1,5 katından fazla gelirli işte çalışmamak, Kamu personeli olmamak, Toplu yaşamaya engel akıl, ruh ya da bulaşıcı hastalığa sahip olmamak, Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Depremzede öğrenciler için de ayrıca değerlendirme yapılacak."

ÜCRETLER BELLİ OLDU

İBB Yurtları bu yıl da bütçe dostu seçenek sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil, aylık ücret 2 bin 850 TL olarak belirlendi. Öğrenciler günlük yaşantıları için gerekli tüm olanakları bulabilecekleri yurtlarda, ev sıcaklığında bir ortamda barınabilecek.

SONUÇLAR EYLÜLDE DUYURULACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler, online kayıt süreci ve detaylar İBB’nin resmi web sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak. İBB Yurtları, yeni eğitim-öğretim yılı için 13 Eylül’den itibaren kapılarını açacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

