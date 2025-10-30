İBB şikayet edince uygulanan tarife dikkat çekti! Neredeyse 3 yıl sonra döndüler

İBB yönetimi 2013 yılında Yenikapı Meydanı yapım ihalesinde yolsuzluk olduğu gerekçesi ile İSTAÇ'ın zarara uğratıldığını ve bu zarara de dönemin Yönetim Kurulu üyelerinin yol açtığı ifade edildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre 7 Şubat 2022 tarihinde İBB, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu hakkında şikayette bulundu. Şikayette, "Hasılat paylaşımlı ihale sözleşmesinin revize edilmesi sürecinde kamu görevlisi olan yetkililerin görevlerinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kamu zararına neden olduğu, bu nedenle atılı suçun görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ifade edildi.

İBB'nin şikayetinde başvurudan 8 ay sonra, "Şikâyete konu atılı suçun 8 Mayıs 2013 tarih olduğu ve öngörülen zamanaşımı süresinin 8 yıl olması nedeniyle bu sürenin dolduğu" gerekçe gösterilerek 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi.

Savcılığın bu kararı İBB yönetimine tam 34 ay sonra 22 Temmuz 2025 tarihinde tebliğ edildi.

BU İLK DE DEĞİLMİŞ

Üstelik savcılığın İBB'ye yönelik bu tutumu ilk de değil. İBB yönetimi belediyenin AKP döneminde KİPTAŞ'ın AKP'li vekil Şirin Ünal'a 236 metrekarelik dubleks daireyi yüzde 52 oranında indirimle vermesinden dolayı 2021 Ekim tarihinde suç duyurusunda bulundu.

O dönemin yani 15 Haziran 2016'da KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım şu anda Ümraniye Belediye Başkanı görevinde.

İBB yönetimi o dönemde görevde olan İsmet Yıldırım ile beraber Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Erdem ile KİPTAŞ İmar Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Turgut Büyükçolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski KİPTAŞ yöneticilerinin “Hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan yargılanması istendi.

Bu şikayete de 3 yıl sonra kovuşturmaya gerek yok kararı verilmişti.