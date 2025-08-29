İBB duyurdu: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

İBB’den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı kutlamaları 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İBB bandosunun gösterisiyle başlayacak programda, İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yapacak. Etkinlikler, ünlü sanatçı Ceylan Ertem’in konseriyle son bulacak.

Kutlamalar kapsamında, otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkânından, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İBB Kültür Dairesi de Zafer Bayramı için şehir genelinde özel bir program hazırladı. Miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve çeşitli müze etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca İstanbul Kitapçısı, 22-31 Ağustos tarihleri arasında Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde seçili kitaplarda yüzde 20 indirim uygulayacak.

Kutlamalar spor alanına da yansıyacak. İSPARK’a bağlı İSTMARİN koordinasyonunda düzenlenecek “30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı”, yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda buluşturacak.

Zafer Bayramı’na özel olarak, İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos’ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak. Tek günlük bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, Radar Türkiye uygulamasındaki QR kodu ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.