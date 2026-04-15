İBB davayı kazandı! Mahkeme Bakanlığa "dur" dedi

İBB davayı kazandı! Mahkeme Bakanlığa "dur" dedi
İBB, Kamu İhale Kurumu'na karşı, Ulaştırma Bakanlığı'na kent içi raylı sistemlerde döviz cinsinden ihale yapma imkanı tanıyan maddenin durdurulması talebiyle açtığı davayı kazandı. Danıştay 13. Dairesi, "giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açar" diyerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başvurusu üzerine Danıştay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na raylı sistem ihalelerinde döviz üzerinden işlem yapma ayrıcalığı tanıyan yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, belediyelerin bu haktan mahrum bırakılmasını hukuka aykırı buldu.

İBB DAVAYI KAZANDI!

Çiğdem Toker'in aktardığına göre, Danıştay 13. Dairesi, İBB tarafından Kamu İhale Kurumu (KİK) aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Dava konusu uyuşmazlık, kent içi toplu ulaşım projelerinde Ulaştırma Bakanlığı'na döviz cinsinden ihale yapma yetkisi tanınırken, aynı yetki ve sorumluluğa sahip olan belediyelerin bu kapsamın dışında tutulmasından kaynaklandı.

İBB, söz konusu ayrımcılığın kamu yararına aykırı olduğunu ve yerel yönetimlerin anayasal haklarını kısıtladığını savundu.

Yüksek Mahkeme, belediyelerin metro ve tramvay gibi sistemleri kurma ve işletme görevine vurgu yaparak, bu kurumların dövizle ihale ve ödeme yapmasına imkan tanımayan düzenlemenin "eksik" olduğuna ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağına hükmetti.

MAHKEME BAKANLIĞA "DUR" DEDİ

Karar, kamu ihalelerinde döviz kullanımına dair 2016 yılına dayanan kısıtlamaların ve sonrasında getirilen istisnaların hukuki çerçevesini yeniden çizdi. 2016 yılında TL’nin değerini korumak amacıyla kamu ihalelerinde yabancı para birimi kullanımı sonlandırılmıştı.

Ancak 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, sadece Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen raylı sistem araç alımları için dövizle ihale yapma istisnası getirilmişti.

Danıştay’ın bu son kararı, belediyelere doğrudan dövizle ihale yapma yetkisi vermek yerine, Bakanlığa tanınan "özel istisnayı" durdurmuş oldu. Bu durum, mevcut düzenleme uyarınca Ulaştırma Bakanlığı’nın da artık kent içi metro ihalelerini yabancı para birimi üzerinden gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

