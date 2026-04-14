İBB Davası'ndan tahliye edilmişti: 44 yıllık Zabıta Müdürü Başelli mesaiye başladı

İBB Davası’nda verilen ara kararla tahliye edilen İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, 338 gün tutukluluğun ardından düzenlenen törenle görevini devraldı.

Düzenlenen törene İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Recep Korkut ve Remzi Albayrak ile Zabıta Dairesi Başkanı Metin Alper de katıldı. Başelli, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

“ALNIM AK BAŞIM DİK”

Nazan Başelli, törende yaptığı konuşmada, “Bu kurumun kapısından ilk gün nasıl bir inanç ve azimle girdiysem, son bir yıl ve bugün de benim nezdimde farksızdır. Alnım ak, başım dik, vicdanım hiçbir lekeyle gölgelenmeden, huzur doluyum” ifadelerini kullandı.

“KALBİM EKREM İMAMOĞLU İLE TÜM ARKADAŞLARIMLADIR”

Sözlerinin devamında, “Bugün bedenen sizin yanınızda olsam da, kalbim Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi’nde özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen tüm arkadaşlarımladır” diyen Başelli, “En kısa sürede onların da özgürlüklerine kavuşacaklarına kalben inanıyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İBB'nin 44 yıllık zabıta müdürü Nazan Başelli 338 gün sonra tahliye edildi! Hakkında da tek bir suçlama yoktu...

Başelli, törenin ardından mesaisine tekrar başladı.

İBB’DE 44 YILDIR GÖREV YAPIYORDU!

Nazan Başelli, 1982 yılında 19 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak göreve başlamış ve 44 yıllık kamu görevinde farklı siyasi partilerden birçok belediye başkanıyla çalışmıştı. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alınan Başelli, 338 gün sonra tahliye edilmişti.