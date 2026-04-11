IBAN kiralayana hapis cezasını verdi: Suça doğrudan ortak sayıldı

Yayınlanma:
Mahkeme telefon dolandırıcılığı davasında IBAN'ını kiralayanı "karşılığında menfaat temin etse de etmese de" suça doğrudan ortak saydı. Hem hapis hem de adli para cezası verdi.

Ağrı'da davası görülen 774 bin liralık telefon dolandırıcılığı davasından sürpriz bir karar çıktı. Son dönemde artış gösteren IBAN kiralama vakasının da tespit edildiği dolandırıcılık eyleminde, hesabını kiraladığını ifade eden şahıs tutuklandı. Ayrıca dolandırıcılık tutarının iki katını aşan miktarda adli para cezasına çarptırdı.

SUÇA DOĞRUDAN ORTAK SAYILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağrı’da görülen bir telefon dolandırıcılığı davasında, banka hesabını başkalarına kullandıran şahıs, dolandırıcılık eylemine iştirakten mahkûm edildi.

Geçtiğimiz yıl 17 Mart tarihinde kendisini telefonla arayıp "başkomiser" olarak tanıtan kişiye 774 bin lira gönderen A.R.B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, paranın yatırıldığı IBAN numarasının sahibi olan Mertcan Ç. hakkında dava açıldı.

‘Kamu görevlisiyiz’ diyerek dolandırdılar: 10 tutuklama‘Kamu görevlisiyiz’ diyerek dolandırdılar: 10 tutuklama

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, sanığın hesabını başkasına kullandırmasını suçun işlenişine doğrudan katkı olarak değerlendirdi.

IBAN KİRALAYANA HAPİS CEZASI VERDİ

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Mertcan Ç., banka hesabını iş yerinden tanıdığı kişiler aracılığıyla ve kendisine para verileceği vaadiyle üçüncü şahıslara teslim ettiğini savundu.

Ancak mahkeme heyeti, hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden kişinin, herhangi bir menfaat temin edip etmediğine bakılmaksızın asıl failin eylemine doğrudan iştirak etmiş sayılacağına hükmetti. Karar kapsamında sanık, 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlarDolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlar

"Hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden sanık, bunun karşılığı bir menfaat temin etse ya da etmese dahi diğer failin eylemine doğrudan iştirak edeceği kanaatine varılmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı