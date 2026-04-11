IBAN kiralayana hapis cezasını verdi: Suça doğrudan ortak sayıldı

Ağrı'da davası görülen 774 bin liralık telefon dolandırıcılığı davasından sürpriz bir karar çıktı. Son dönemde artış gösteren IBAN kiralama vakasının da tespit edildiği dolandırıcılık eyleminde, hesabını kiraladığını ifade eden şahıs tutuklandı. Ayrıca dolandırıcılık tutarının iki katını aşan miktarda adli para cezasına çarptırdı.

SUÇA DOĞRUDAN ORTAK SAYILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağrı’da görülen bir telefon dolandırıcılığı davasında, banka hesabını başkalarına kullandıran şahıs, dolandırıcılık eylemine iştirakten mahkûm edildi.

Geçtiğimiz yıl 17 Mart tarihinde kendisini telefonla arayıp "başkomiser" olarak tanıtan kişiye 774 bin lira gönderen A.R.B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, paranın yatırıldığı IBAN numarasının sahibi olan Mertcan Ç. hakkında dava açıldı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, sanığın hesabını başkasına kullandırmasını suçun işlenişine doğrudan katkı olarak değerlendirdi.

IBAN KİRALAYANA HAPİS CEZASI VERDİ

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Mertcan Ç., banka hesabını iş yerinden tanıdığı kişiler aracılığıyla ve kendisine para verileceği vaadiyle üçüncü şahıslara teslim ettiğini savundu.

Ancak mahkeme heyeti, hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden kişinin, herhangi bir menfaat temin edip etmediğine bakılmaksızın asıl failin eylemine doğrudan iştirak etmiş sayılacağına hükmetti. Karar kapsamında sanık, 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

