‘Kamu görevlisiyiz’ diyerek dolandırdılar: 10 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYON: 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Düzenlenen operasyonla 23 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLAR NASIL DOLANDIRILDI?

Zanlıların, kendilerini “tayini çıkan kamu görevlileri” olarak tanıttığı, sosyal medya ve çevrimiçi satış platformları üzerinden ikinci el eşya satış ilanları verdiği belirlendi. Mağdurlarla iletişime geçen şüpheliler, eşyaların gönderileceği otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştı. Taşıyıcılarla konuştuklarına inandırılan mağdurlar, anlaşılan tutarları zanlıların hesaplarına gönderdi. Ancak eşyalar kendilerine ulaşmayınca dolandırıldıklarını anladı.

ELE GEÇİRİLENLER VE MALİ BULGULAR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM kart ele geçirildi. Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen zanlıların kullandığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 37 milyon lira para girişi tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

(AA)