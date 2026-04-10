‘Kamu görevlisiyiz’ diyerek dolandırdılar: 10 tutuklama

Yayınlanma:
Diyarbakır merkezli dört ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklandı. Zanlıların, kendilerini “tayini çıkan kamu görevlileri” olarak tanıtarak 21 kişiyi 234 bin 750 lira dolandırdığı belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYON: 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Düzenlenen operasyonla 23 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeytani dolandırıcılık sarmalı! Yardım istedi, yeniden soyuldu!Şeytani dolandırıcılık sarmalı! Yardım istedi, yeniden soyuldu!

MAĞDURLAR NASIL DOLANDIRILDI?

Zanlıların, kendilerini “tayini çıkan kamu görevlileri” olarak tanıttığı, sosyal medya ve çevrimiçi satış platformları üzerinden ikinci el eşya satış ilanları verdiği belirlendi. Mağdurlarla iletişime geçen şüpheliler, eşyaların gönderileceği otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştı. Taşıyıcılarla konuştuklarına inandırılan mağdurlar, anlaşılan tutarları zanlıların hesaplarına gönderdi. Ancak eşyalar kendilerine ulaşmayınca dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlarDolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlar

ELE GEÇİRİLENLER VE MALİ BULGULAR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM kart ele geçirildi. Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen zanlıların kullandığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 37 milyon lira para girişi tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı