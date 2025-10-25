Husumetlisini sokak ortasında vurdu

Husumetlisini sokak ortasında vurdu
Çorlu'da husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan olayda, M.K. isimli şahıs, önceden husumetli olduğu 29 yaşındaki Rıdvan Sabuncu'yu tabancayla vurarak öldürdü.

SOKAKTA KARŞILAŞIP TARTIŞTILAR

Olay, iki şahısın sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlaması sonucu meydana geldi. Tartışma sırasında M.K.'nin üzerindeki tabancayı çıkararak Sabuncu'ya ateş açtığı belirlendi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabuncu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRME İLE SUÇLANACAK

Saldırının ardından kaçan M.K., polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlının "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

