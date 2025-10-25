Husumetlisini sokak ortasında vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan olayda, M.K. isimli şahıs, önceden husumetli olduğu 29 yaşındaki Rıdvan Sabuncu'yu tabancayla vurarak öldürdü.

Hem silahlı saldırgan hem uyuşturucu taciri: Zanlının evinden çıkanlar şok etti

SOKAKTA KARŞILAŞIP TARTIŞTILAR

Olay, iki şahısın sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlaması sonucu meydana geldi. Tartışma sırasında M.K.'nin üzerindeki tabancayı çıkararak Sabuncu'ya ateş açtığı belirlendi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabuncu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Muhtara makamında silahlı saldırı!

KASTEN ÖLDÜRME İLE SUÇLANACAK

Saldırının ardından kaçan M.K., polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlının "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.