CHP Ankara İl Örgütü Gülşah Durbay için lokma dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okutup lokma dağıttı.

Vefatıyla büyük üzüntü yaratan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen anma programına; CHP Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Gamze Şengel Taşcıer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Parti Meclisi Üyesi Volkan Gültekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan mevlidin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

"KADINLARA VE GENÇLERE İLHAM OLDU"

Programda konuşan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Durbay’ın genç yaşta siyasete atılarak önemli bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Durbay’ın özellikle kadınlar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Ersever, "Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı ancak çok önemli mesajlar verdi. Gençlerimize her zaman onu örnek gösteriyoruz. Yattığı yer incinmesin, ışıklarda uyusun" dedi. Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer ise tüm Manisalıların ve CHP camiasının başı sağ olsun temennisinde bulunarak, "Dileriz bu son kaybımız olur" ifadesini kullandı.

Gülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldıGülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldı

"İDEALLERİNİ YAŞATACAĞIZ"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, acılarının çok büyük olduğunu belirterek Durbay’ın mirasına sahip çıkacaklarını söyledi. Anma etkinliği için Ankara’nın sembol mekanlarından Hacı Bayram Veli Camisi'ni seçtiklerini dile getiren Erkol, "Bize düşen görev, bu saatten sonra onun mirasına sahip çıkmaktır. Hem ismini hem de ideallerini yaşatacağız. Acımızı Ankara halkıyla paylaşmak ve onların dualarını almak istedik" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

