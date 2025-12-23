Husumetlisini infaz eden sanığın cezası belli oldu: Son sözleri pes dedirtti

Yayınlanma:
Kocaeli'de 2 yıl önce husumetlisi Doğan Zorbaoğlu'nu tek kurşunla infaz eden Adem Aydoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydoğan'ın duruşmadaki son sözleri pes dedirtti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 yıl önce husumetli oldusu arkadaşı Doğan Zorbaoğlu'nu tabancayla öldüren Adem Aydoğan hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Karar öncesi son sözleri sorulan Aydoğan, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

HUSUMETLİSİNİ ARAÇ İÇİNDE İNFAZ ETMİŞTİ

Aralık 2023'te Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde yürüyen bir kişi, park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kimliği tespit edilen kişinin Doğan Zorbaoğlu olduğunu belirlendi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Adem Aydoğan’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

Doğan Zorbaoğlu

Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirenin husumetli olduğu arkadaşı Doğan Zorbaoğlu olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorbaoğlu tutuklandı. Zorbaoğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

KARAR 2 YIL SONRA ÇIKTI

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Zorbaoğlu, öldürülen Aydoğan’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık, Aydoğan ile daha önce kahvede oynadıkları oyun nedeniyle tartıştıklarını ve aralarının bozuk olduğunu söyledi. Adem Aydoğan’ın eşini aradığını ve olay günü de hastanede olan eşi G.Z.’yi takip ettiğini söyleyen sanık Zorbaoğlu, ailesinin korumak için olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Adem Aydoğan

SON SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Son sözü sorulan sanık, “Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim” dedi.

Mahkeme, sanığın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’ kapsamında 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

