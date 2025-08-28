Husumetli iki kişi düğünde karşılaştı: Silahlar ateşlendi!

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde husumetliler arsında çıkan kavgada silahlar patladı.

Saat 23.30 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde yaşanan olayda K.A.'nın kullandığı 35 KD 6280 plakalı hafif ticari araç ile mahalleye gitti ve daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen Y.Ö. ile düğünde tartışmaya başladı.

YANINDA GETİRDİĞİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce K.A., yanında getirdiği tabanca ile Y.Ö.’ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Y.Ö., kanlar içerisinde yer yığıldı.

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olay yerine geldi.

Olay yerinden araçla kaçmaya çalışırken, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açınca saldırgan K.A. aracı bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı.

POLİS, YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Y.Ö.’nün vurulduğu silah şüphelinin aracıyla birlikte ele geçirilirken polis, olay yerinden kaçan K.A. ile ona ana ateş açan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Y.Ö.’nün yakınları tedavi gördüğü hastane önünde bir araya geldi. Polis, yeni bir olay yaşanmaması için hastane önünde önlem alıp nöbet tuttu.