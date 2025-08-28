Husumetli iki kişi düğünde karşılaştı: Silahlar ateşlendi!

Husumetli iki kişi düğünde karşılaştı: Silahlar ateşlendi!
Yayınlanma:
Aydın'da sokakta düzenlenen düğünde husumetliler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde husumetliler arsında çıkan kavgada silahlar patladı.

Saat 23.30 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde yaşanan olayda K.A.'nın kullandığı 35 KD 6280 plakalı hafif ticari araç ile mahalleye gitti ve daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen Y.Ö. ile düğünde tartışmaya başladı.

aydinda-husumetlilerin-silahli-kavgasi-884770-262899.jpg

YANINDA GETİRDİĞİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce K.A., yanında getirdiği tabanca ile Y.Ö.’ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Y.Ö., kanlar içerisinde yer yığıldı.

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

aydinda-husumetlilerin-silahli-kavgasi-884769-262899.jpg

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olay yerine geldi.

Olay yerinden araçla kaçmaya çalışırken, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açınca saldırgan K.A. aracı bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı.

aydinda-husumetlilerin-silahli-kavgasi-884771-262899.jpg

POLİS, YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Y.Ö.’nün vurulduğu silah şüphelinin aracıyla birlikte ele geçirilirken polis, olay yerinden kaçan K.A. ile ona ana ateş açan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Y.Ö.’nün yakınları tedavi gördüğü hastane önünde bir araya geldi. Polis, yeni bir olay yaşanmaması için hastane önünde önlem alıp nöbet tuttu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Aziz İhsan Aktaş'ın arkasına koydular: İsmail Saymaz 'Kalpaklı Atatürk' portresini değerlendirdi
Aziz İhsan Aktaş'ın arkasına koydular: İsmail Saymaz 'Kalpaklı Atatürk' portresini değerlendirdi
CHP'li Bağcıoğlu'ndan ‘hava savunması’ uyarısı!
CHP'li Bağcıoğlu'ndan ‘hava savunması’ uyarısı!