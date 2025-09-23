Hurdalıkta çıkan yangın 2 eve sıçradı

Yayınlanma:
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında alevler yakındaki 2 eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hurdalıkta ve 2 evde hasar oluştu.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Evreşe beldesi Yeni Mahalle’deki hurdalıkta çıktı.

İKİ EVE SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hurdalık ile alevlerin sıçradığı 2 evde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

