HSK'ya yeni üye seçimi için süreç başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), HSK üyeliği için yeni başvuru sürecini duyurdu. Adaylık başvuruları 10 Ekim’de sona erecek.

Yargı sisteminin en önemli kurumlarından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yeni üye seçimi için takvim işlemeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, seçim süreci Anayasa’nın ilgili hükümleri ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu çerçevesinde yürütülecek.

HSK’ya hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve avukatlar arasından bir üye seçilecek.

SON TARİH 10 EKİM

Başvurular, bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandı ve 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Adayların başvurularını şahsen veya posta yoluyla TBMM Başkanlığı’na iletmeleri gerekiyor. TBMM duyurusunda, adayların yasal niteliklere sahip olması gerektiği vurgulandı.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

Başvuruların ardından dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla üç aday belirleyecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda beşte üç çoğunluk aranacak.

Son aşamada ise TBMM Genel Kurulu devreye girecek. Genel Kurul’da da aynı çoğunluk kuralları geçerli olacak ve HSK’nın yeni üyesi Meclis’te yapılacak oylama ile belirlenecek.

