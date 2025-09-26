CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir

CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına yapılan itirazı reddetmesine tepki gösterdi. Günaydın, “Adli yargı düzeninin tanınmadığı bu duruma tahammül mümkün değildir. HSK’yı göreve davet ediyoruz” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin geçici tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti.

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Günaydın, “Çarşamba sabahı İstanbul Olağanüstü Kongre’mizi durdurmaya yönelik aldığı karar YSK tarafından tam kanunsuzluk saptamasıyla kaldırılan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez de kayyım kararına karşı yaptığımız itirazı reddetti” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Günaydın, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aynı konuda verdiği “görevsizlik” ve “yetkisizlik” kararına rağmen İstanbul’daki mahkemenin tedbir kararını kaldırmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir. Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

