CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin geçici tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti.

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Günaydın, “Çarşamba sabahı İstanbul Olağanüstü Kongre’mizi durdurmaya yönelik aldığı karar YSK tarafından tam kanunsuzluk saptamasıyla kaldırılan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez de kayyım kararına karşı yaptığımız itirazı reddetti” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Günaydın, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aynı konuda verdiği “görevsizlik” ve “yetkisizlik” kararına rağmen İstanbul’daki mahkemenin tedbir kararını kaldırmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: