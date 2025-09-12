HSK olağanüstü toplandı! İstanbul'da kritik değişimler masada

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, bugün saat 10.00’da olağanüstü toplandı. Toplantıda çok önemli ve kritik değişiklikler yapılması bekleniyor.

HSK binasında yapılan toplantıda, çok önemli ve kritik değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Yargı çevrelerinde konuşulanlara göre, en önemli değişiklik son dönemin en büyük operasyonlarına imza atan İstanbul'da olacak.

İstanbul'da hem Anadolu hem Bakırköy Başsavcılarının değişeceği konuşuluyor. Komisyon başkanlıklarında da değişim bekleniyor.

Anadolu Cumhuriyet başsavcısının değişiminde Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edilmesinin etkili olduğu söyleniyor.

Köseler, geçen hafta çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmiş; hemen ardından tekrar tutuklanmıştı.

