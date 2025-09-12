HSK olağanüstü toplandı! İstanbul'da kritik değişimler masada

HSK olağanüstü toplandı! İstanbul'da kritik değişimler masada
Yayınlanma:
Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu sabah sürpriz şekilde olağanüstü toplandı. Masada önemli değişiklikler var.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, bugün saat 10.00’da olağanüstü toplandı. Toplantıda çok önemli ve kritik değişiklikler yapılması bekleniyor.

HSK binasında yapılan toplantıda, çok önemli ve kritik değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Yargı çevrelerinde konuşulanlara göre, en önemli değişiklik son dönemin en büyük operasyonlarına imza atan İstanbul'da olacak.

İstanbul'da hem Anadolu hem Bakırköy Başsavcılarının değişeceği konuşuluyor. Komisyon başkanlıklarında da değişim bekleniyor.

Anadolu Cumhuriyet başsavcısının değişiminde Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edilmesinin etkili olduğu söyleniyor.

Köseler, geçen hafta çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmiş; hemen ardından tekrar tutuklanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Türkiye
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti