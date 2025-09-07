Köseler tekrar tutuklandı: Avukatından ilk açıklama

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edildikten bir gün sonra tutuklanması hakkında avukatı Çiğdem Kezer açıklama yaptı.

Hukukun üstünlüğüne olan inancının tam olduğunu vurgulayan Kezer, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında ve onun adalet mekanizmasına güvenerek bu süreci takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğüne, devletimizin bağımsız yargısına ve milletimizin değerlerine olan inancımız tamdır" dedi.

ALAATTİN KÖSELER YENİDEN CEZAEVİNDE

CHP'li belediyelere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada tutuklanan ve 187 gün sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı.

Tahliye kararından yalnızca 30 saat sonra tutuklanan Köseler'in avukatı Çiğdem Kezer karara dair açıklama yaptı.

Tahliye olduktan 30 saat sonra tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

"BU KARAR BEYKOZ HALKINI DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliyesinden 24 saat geçmeden verilen bu karar bizleri ve tüm Beykoz halkını derinden yaralamıştır" diyen Kezer şunlara yer verdi:

"Müvekkilimiz Alaattin Köseler hakkında Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararına karşı savcılık makamının yaptığı itiraz, Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve yeniden tutuklama kararı verilmiştir. Tahliyesinden 24 saat geçmeden verilen bu karar bizleri ve tüm Beykoz halkını derinden yaralamıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında ve onun adalet mekanizmasına güvenerek bu süreci takip ediyoruz.

Hukukun üstünlüğüne, devletimizin bağımsız yargısına ve milletimizin değerlerine olan inancımız tamdır. Müvekkilimizin haklarını savunurken, aynı zamanda devletimizin koyduğu kurallara ve adaletin işleyişine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Nihai kararda adaletin tam manasıyla tecelli edeceğine güvenimiz sonsuzdur."

