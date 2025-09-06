Son Dakika |Köseler yeniden cezaevine girecek! 17. Ağır Ceza reddetti üst mahkeme tutuklama istedi

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2 Eylül’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. Köseler, üç gün süren duruşmanın ardından tahliye edildi. 186 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Köseler için savcılık yeniden tutuklama talebi istedi.

Habertürk Muhabiri Ceylan Severr'in haberine göre; itiraz, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına karşı, sıralı üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı gönderirken üst mahkemenin hafta sonu bile evrakları talep etmesi hâlinde iletileceğini belirtti.

Savcılığın mesai saatleri içinde yaptığı itirazın ardından, 18. Ağır Ceza Mahkemesi kısa sürede kararını verdi. Mahkeme, Alaattin Köseler hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Kararın ardından Köseler, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Köseler ile birlikte tahliyesine itiraz edilen Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin de itirazları kabul edildi ve haklarında tutuklanmalarına karar verildi.