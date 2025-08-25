Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çok konuşulacak bir videoyla gündeme geldi.

Uraloğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara-Niğde otoyolunda ilerlediği anları kayda aldı. Ancak Uraloğlu'nun hız limitini ihlal ettiği gözlerden kaçmadı.

Hız limitini ihlal eden Ulaştırma Bakanı kendisine ceza kesti



https://t.co/BAn0zyueqT pic.twitter.com/zeFt56Uiqe — Halk TV (@halktvcomtr) August 24, 2025

HIZ LİMİTİ 140 KM

Niğde-Ankara otoyolunda, otomobiller için hız limiti 140 km/saat olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye’de yeni yapılan ve standartları yüksek otoyollarda verilen artırılmış hız sınırlarından biri olarak uygulanıyor.

Ancak Türkiye'de ulaşım, iletişim ve altyapı alanlarından sorumlu olan bir bakanlığın koltuğunu temsil eden Uraloğlu'nun hız limitini aşması tepki ile karşılandı.

Bakan'ın 200 km, daha sonra 220 km'ye kadar çıktığı görüldü.

URALOĞLU KENDİSİNE CEZA YAZDIRDI

Videosunun tepki çekmesinin ardından Uraloğlu, yaptığı açıklama ile hem hız sınırını ihlal ettiğini kabul etti hem de kendisine ceza yazıldığını söyledi.

Uraloğlu, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.