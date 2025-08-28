Hız kurallarını hiçe sayan Bakan Uraloğlu dünya gündeminde

Hız kurallarını hiçe sayan Bakan Uraloğlu dünya gündeminde
Yayınlanma:
Alman Bild Gazetesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Ankara-Niğde otoyolunda 225 km hız yaptığı anları gündeme taşıdı ve "Türk Ulaştırma Bakanı, yerel bir otoyolda seyahat ediyor… Ancak küçük bir sorun var: Bakan, saatte tam 225 kilometre hızla ilerliyor!" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Ankara-Niğde otoyolunda yaptığı hız ihlali hem Türkiye’de hem de yurt dışında gündem oldu. Bakan Uraloğlu, otoyolun tanıtımı amacıyla çekilen ve sosyal medyada paylaştığı videosunda, türkü eşliğinde aracı içerisinde yer alırken Türkiye’de otoyollarda azami hız sınırı olan 140 km’yi aşarak 224 km hızla gittiği anlar dikkat çekti.

Videoda Uraloğlu, "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

uraloglu.jpg

CEZA ALDIĞINI AÇIKLADI

Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Tepkilerin ardından Bakan, radara takıldığını ve 9.267 TL ceza aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara-Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

uraloglu-ceza.jpg

ULUSLARASI MEDYADA HABER OLDU

Olay, Almanya’da yayın yapan Bild Gazetesi tarafından da gündeme taşındı. Gazete, ana sayfadan yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Türk Ulaştırma Bakanı, yerel bir otoyolda seyahat ediyor. Yolun iyi durumda olduğunu sosyal medyada paylaştığı bir video ile gururla gösteriyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak küçük bir sorun var: Bakan, saatte tam 225 kilometre hızla ilerliyor!"

bild.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı