Hız kurallarını hiçe sayan Bakan Uraloğlu dünya gündeminde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Ankara-Niğde otoyolunda yaptığı hız ihlali hem Türkiye’de hem de yurt dışında gündem oldu. Bakan Uraloğlu, otoyolun tanıtımı amacıyla çekilen ve sosyal medyada paylaştığı videosunda, türkü eşliğinde aracı içerisinde yer alırken Türkiye’de otoyollarda azami hız sınırı olan 140 km’yi aşarak 224 km hızla gittiği anlar dikkat çekti.

Videoda Uraloğlu, "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

CEZA ALDIĞINI AÇIKLADI

Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Tepkilerin ardından Bakan, radara takıldığını ve 9.267 TL ceza aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara-Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

ULUSLARASI MEDYADA HABER OLDU

Olay, Almanya’da yayın yapan Bild Gazetesi tarafından da gündeme taşındı. Gazete, ana sayfadan yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Türk Ulaştırma Bakanı, yerel bir otoyolda seyahat ediyor. Yolun iyi durumda olduğunu sosyal medyada paylaştığı bir video ile gururla gösteriyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak küçük bir sorun var: Bakan, saatte tam 225 kilometre hızla ilerliyor!"