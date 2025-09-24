Hırsızlığa girdiği evin köpeğini çaldı

Kayseri'de, girdiği evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ile köpek çalan A.C. (40), yakalandı. ‘Paşa’ isimli köpek, sahibine teslim edildi.

PARAYI DA ÇALDI PAŞA'YI DA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İldem Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ile ‘Paşa’ isimli köpeğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızların ‘nöbet değişimi’ kamerada! Biri parayı aldı diğeri meyveyi

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri, evden hırsızlık yaptığı tespit edilen A.C.'yi, adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

GÖZ YAŞLARIYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Paşa adlı köpek, sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi olan kadın, gözyaşlarıyla ekiplere teşekkür ettiği ifade edildi.